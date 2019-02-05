تعديل الدستور المصري أو إلغاء القليل المتبقي من إرث 2011

2019/02/05 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهدف الأول لحملة تعديل الدستور المصري (دستور 2014) التي تديرها السلطوية الحاكمة هو تمكين رئيس الجمهورية من البقاء في الحكم إلى ما

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