2019/02/05 | 14:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاصمعي في البصرة تعاني من طفح المجاري ، وفتحاتها دون غطاء بسبب سرقتها #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sBuzi3rup9g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاصمعي في البصرة تعاني من طفح المجاري ، وفتحاتها دون غطاء بسبب سرقتها #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاصمعي في البصرة تعاني من طفح المجاري ، وفتحاتها دون غطاء بسبب سرقتها #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).