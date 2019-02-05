مورينيو يقبل السجن في قضية التهرب الضريبي.. لكنه لن ينفذ العقوبة

2019/02/05 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق وافق على قبول السجن لعام واحد في قضية التهرب الضريبي لكن المدرب البرتغالي لن ينفذ أي عقوبة داخل السجن بعد استبدال الحبس بغرامة.

وقال الادعاء الإسباني إن مورينيو البالغ عمره 56 عاما لم يكشف عن دخله من بيع الحقوق الملكية لصوره في إقراره الضريبي في 2011 و2012، عندما كان يتولى تدريب ريال مدريد، “بغرض الكسب غير المشروع”.

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