العثور على اوكار للارهابيين في مطيبيجة

2019/02/05 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين: الفرات نيوز} عثرت القوات الامنية على اوكار للارهابيين في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" قوة من قيادة عمليات صلاح الدين نفذت واجبا لتفتيش قرية عنيد في منطقة مطيبيجة، وعثرت على اوكار للارهابيين احتوت طعام واواني للطبخ، وقد تم معالجتها".



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