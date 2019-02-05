الحكومة الفلسطينية تهدد باللجوء للمحاكم الدولية حال اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب

2019/02/05 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية الثلاثاء، باللجوء للمحاكم الدولية حال اقتطاع إسرائيل أية مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية. وقالت الحكومة في بيان،

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