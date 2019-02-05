النزاهة تضبط 350 مليون دينار مختلسة من الدولة في كربلاء 

2019/02/05 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تمكنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، في مكتبي تحقيق كربلاء وصلاح الدين، وبعد متابعة وتحر، من ضبط مُتَّهمين باختلاس أموالٍ عائدةٍ للدولة في المحافظتين.بيان للهيئة، تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (5 شباط 2019)، ذكر أن “فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين المُتَّهمين في قسم الحسابات في مديريَّة […]

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