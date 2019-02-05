صور: بلدية هيت تشرع بإضافة جانب ثانٍ لـ”طريق الموت”

2019/02/05 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار – ناس شرعت ملاكات بلدية هيت، الثلاثاء، بإنشاء جانب اضافي لما يعرف بـ(طريق الموت)، بسبب كثرة الأحداث المرورية التي حصلت فيه ما تسبب بحدوث وفيات لأهالي القضاء، ويمتد الجانب من مدخل المدينة الى اخر حدود لبلدية هيت بمسافة 6 كيلو متر.ويقول المهندس المشرف على المشروع محمد إسماعيل في حديث خاص لـ”ناس”، اليوم (5 […]

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