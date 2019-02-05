الاسيوي يختار مديراً فنياً للاتحاد العراقي

2019/02/05 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء, اختيار مدير فني للمنتخب الوطني بطلب من الاتحاد العراقي.وقال مصدر في الاتحاد لوكالة / المعلومة /، إن “اتحاد الكرة المركزي، فاتح نظيره الاتحاد الاسيوي، امس الاثنين ، لتسمية المدير الفني للمنتخب الوطني لرسم الخطط الفنية الكفيلة بإعادة المنتخب الى وضعه الطبيعي خلال الاستحقاقات الدولية القادمة”.[…]

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