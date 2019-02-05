الكعبي: اتفاقيتنا مع الاردن تهدف للنهوض بواقع الانتاج الوطني والقطاعين الخاص والعام

2019/02/05 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، ان اتفاقية العراق مع الاردن تهدف للنهوض بواقع الانتاج الوطني والقطاعين الخاص والعام.وذكر بيان لمتب الكعبي تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مجلس النواب اقام برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب، جلسة حوارية تحت عنوان " صناعتنا الوطنية فخرنا ".

واضاف البيان ان "الجلسة بحثت ابعاد الاتفاقية الاقتصادية مع الاردن، وسبل النهوض بواقع القطاع الصناعي العراقي ودعم القطاعين العام والخاص" .واشار البيان الى ان "الجلسة حضرها كل من، حسن جلال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، وعدد من السادة النواب، وصالح الجبوري وزير الصناعة والمعادن، والكادر المتقدم في الوزارة، اضافة الى رؤساء اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الصناعات العراقية واتحاد رجال الاعمال، وعدد كبير من المختصين والخبراء ورجال الاعمال والتجار" .واكد الكعبي بحسب البيان، على ان " العام 2019 سيشهد انطلاقة حقيقية تختلف عن السنوات السابقة باتجاه دعم الاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص والنهوض بواقع القطاعات المهمة غير النفطية وبخاصة الزراعة والصناعة التي عانت من اهمال كبير، الامر الذي نجم عنه بلد يعتمد تماما على عائدات النفط ، وساهمت الاوضاع السابقة في بلورة هذه الرؤية من ازمات امنية واقتصادية وقلة موارد وعوائد ، وبشكل اجبر المعنيين بإدارة هذا الملف على تحديد الاسباب ووضع الحلول".



واوضح ان " الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص اصبح امر ملزم سواء للحكومة او مجلس النواب، وعلينا التحضير والتهيئة للمشاريع التي تستحق هذه المشاركة وترشيح المشاريع الاستثمارية ".وبخصوص ابعاد الاتفاقية الاقتصادية الموقعة مع الجانب الاردني، بين الكعبي ان "هناك جهات كثيرة متوجسة من هذه الاتفاقية ويعتقدون انها ستؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية بخاصة الصناعة "، لافتا الى ان "السياسة الجديدة للحكومة لديها ايضا اهدافها ورسمت استراتيجية لتسخير هذه الاقتصادية لتحقيق منافع اكبر، منها انشاء المدينة الصناعية المشتركة التي يمكنها استيعاب الاف الايدي العاملة ، وتحريك قطاعات النقل والاتصالات والضرائب ، والاهم خلق بيئة استثمارية في محافظة الانبار التي تعاني حاليا من قلة فرص العمل والموارد ".من جهته بين وزير الصناعة، صالح الجبوري ان " الوزارة حاليا تسعى جاهدة لتحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومنحنا شركاتنا العامة صلاحية التعاقد والشراكة مع اي شركة اجنبية او محلية ".وبشان الاتفاقية مع الاردن، اشار الجبوري، الى انها "ليست وليدة اللحظة بل سبقتها دراسات ومباحثات دامت ثلاث سنوات عبر لجنة تمثل 17 جهة قطاعية وسيكون المستفيد الاول هو القطاع الخاص"، مبينا ان "المدينة الصناعية ستكون مناصفة مع الاردن تحوي مراكز تجارية وسياحية ومعامل ، ويمكن من خلالها حتى التصدير لدول لا تربطنا معها علاقات تجارية بل عبر الجانب الاردني التي تمتلك شراكات واتفاقيات كبيرة ، ناهيك عن توفير اكثر من 40 الف فرصة عمل".





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