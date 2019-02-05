وزير العمل يستعرض انجازات الوزارة خلال 100 يوم

2019/02/05 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الثلاثاء، انجازات الوزارة خلال 100 يوم وذلك ضمن التزامها بالبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، مؤكدا ان الوزارة تهتم بملفين الاول يخص الشأن الاجتماعي والثاني يتعلق بالعمل.

وقال عبد الزمان في مؤتمر صحفي حضرته "الغد برس"، إن "الوزارة سعت الى اضافة تخصيصات مالية لشمول الكثير من الاسر الفقيرة بالإعانة الاجتماعية ممن اكملت اجراءاتهم، وتمكنت من اطلاق الوجبتين الثالثة والرابعة"، موضحا ان "الوزارة اعدت استمارة مقابلة الكترونية لإجراء مقابلات اسبوعية كل يوم خميس بمعدل 400 مواطن".واضاف ان "الوزارة عملت على تأسيس مشروع (اصدقاء) للتواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بذوي الاعاقة لتنفيذ الالتزامات والحقوق التي اقرها القانون لهذه الشريحة".وفيما يخص محور العمل، بين ان "الوزارة قامت بالتنسيق مع الحكومة المحلية في البصرة لتسهيل دخول فرق التفتيش لمواقع الشركات النفطية والاستثمارية للوقوف على حجم العمالة الاجنبية والتأكيد على الالتزام بتشغيل 50 % من العمالة الوطنية في تلك المواقع".واشار الى ان "اهم انجازاتها خلال الـ100 يوم جاءت ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهتم بملفين مهمين ، الملف الأول ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والملف الثاني ذات الصلة بالعمل، حيث ان منذ تشكيل الحكومة باشرت الوزارة متمثلة بالوزير والوكلاء والمديرين العامين بتنفيذ البرنامج الحكومي من خلال اتخاذ الإجراءات وذلك عبر المحاور الآتيةالحماية الاجتماعية يعتبــــــر الفقر من الملفات التي تشكل اكبر التحديات التي تواجه الحكومة خصوصاً بعد أزياد نسبة الفقر نتيجة الأزمة الاقتصادية والحرب على الإرهاب وعصابات داعش والنزوح واستنزاف موارد الدولة".



وتابع ان "الوزارة سعت لإضافـــــة تخصيصات مالية لشمول المزيد من الآسر بالإعانـــــة الاجتماعية النقديــــة ممن أكملوا إجراءاتهم منذ عام 2016 ، وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية تـــم إطلاق أسماء الوجبة الثالثـة والرابعة بواقــــع أكثـــــر من (215,000) ألف آسرة واستمرت أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات بالعمل طيلة أيام الأسبوع وأيام العطل الرسمية لإكمال إصدار البطاقة الذكية كما تم تهيأة مستلزمات أنجاح إكمال البيان السنوي للمشمولين السابقين كون استمرار الإعانة يتوقـــف على إملاء البيــــــــان وتطوير قاعدة بيانات الآسر ممن هم دون خط الفقر تمهيداً لشمولهم بالإعانة الاجتماعية ".واكد انه "إيمانا بالتواصل مع المواطن فقد تم إعداد استمارة مقابلة الكترونية وتخصيـــص يـــوم الخميس لمقابلة المواطنيــــن وبمعدل (450) مواطن كل أسبوع إضافة إلى التفاعل مع ما يطرح في وسائل الإعلام من حالات حرجة تستدعي التدخل المباشر من الوزير شخصياً، وحيث إن الرؤية يجب آن تناسب المرحلة فقد تم التوجيه بإعداد تعديل لقانون الحماية الاجتماعية رقـــــــم (11) لسنــة 2014 بما يتلائم والوصول إلى الحماية الاجتماعية الحقيقية لمن هم دون خط الفقر ولما وجدنا من خلل في القانون أثناء التطبيــــــــق .



وتم الاستعانة بذوي الشأن في هذا المجال من السادة القضاة رؤساء اللجان المشكلة بموجب القانون أعلاه والمنظمات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي وغيرها ".واشار الى انه "قاد حراك على مجلس النواب وتم اللقاء برئاســـة المجلس واللجنة المالية ولجنة العمل والمهجرين النيابية لغرض زيادة التخصيصات المالية في قانون الموازنة لعام 2019 للحماية الاجتماعية وذي الإعاقة ، وفيما يخص التجاوزات الحاصلة على المال العام من الإعانة الاجتماعية النقدية فقد تم استرداد مبلغ (18,782,697,000) ثمانية عشر مليار وسبعمائة واثنان وثمانون مليون وستمائة وسبعة وتسعون إلف دينار المتجاوزين على الإعانة ، وتشكيل لجان تحقيقية بحق الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات تتعلق بالتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".واشار الى ان " ذوي الإعاقة يعتبر ذوي الإعاقة من الفئات التي تشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة من خلال زيادة اعداد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الحروب والأعمال الإرهابية وقلة التخصيصات المالية التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية ".وتابع انه "منذ تشكيل الحكومة أولت الوزارة متمثلة بشخص الوزير أهمية خاصة لهيأة ذوي الإعاقة من خلال ترؤس اجتماع لمجلس إدارة الهيأة والتوجيــــــه بالاهتمام بهذه الفئــــــــة وتـــــــم تأسيــــــس ( مشروع أصدقاء ) المتضمن التواصل مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة وتم إعداد خمسة محاور تم البدء بتنفيذها مع الجهات ذات العلاقة كما تم التوصية بتعديل القانون رقم (38) لسنة 2013 وإيجاد آلية مستقلة والية حكومية بما يتفق وأحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق .



والتحرك على زيادة تخصيصات الهيأة لشمول المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة براتب المعين المتفرغ وإصلاح الهيأة إدارياً والتحرك على وزارة الصحة لنقل مراكز تأهيل ذوي الإعاقة البالغ عددها عشرة مراكز الى الهيأة ليكتمل ملف الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة".



ولفت الى انه "لغرض إعداد قاعدة بيانات للأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم يوم 31/1/2019 أطلاق استمارة الكترونية للتقديم من خلال الموقع الالكتروني حيث سيتم تقديم الخدمات وفقاً للقانون ، حيث تم تفعيل الخدمات الاجتماعية المقدمة كالإعانة المشروطة وبما يتلائم مع رفع مستوى الآسر المشمولة".واستطرد "تعتبر البطالة من التحديات الكبيرة التي تواجه البلد ويقع على عاتق الوزارة من خلال تطبيق قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012 التخفيف عن البطالة وتوفير فرص العمل وانطلاقاً من هذا الواجب المهم فقد سعت الوزارة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاطلين وقد تم زيارة محافظة البصرة من قبل وفد برئاسة الوزير والمديرين العامين واللقاء بالحكومة المحلية هناك للتنسيق حول دخول فرق تفتيش العمل إلى مواقع الشركات النفطية والشركات الاستثمارية الأخرى العاملة في البصرة للوقوف على عدد العمالة الأجنبية والوطنية العاملة هناك ومدى التزام الشركات بنسبة العمالة الوطنية البالغة (50%) من حجم العمالة ودخلت فرق التفتيش إلى مواقع العمل والبالغة (265) شركة".وبين انها "وجدت مخالفات في (91) شركة وتم توجيه إنذارات وفقاً للصلاحيات وسيتم إحالتهم إلى المحاكم لعدم التزامهم وعرض الإجراءات على مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء واعتماد توصيات الوزارة بهذا الشأن وحصلت الوزارة على قرار من مجلس الوزراء بتحويل الإجراء اليومين إلى عقود واحتساب خدمتهم عن التعيين وشمولهم بالضمان الاجتماعي ويجري إعداد الضوابط والآليات من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ القرار ، والمباشرة بتطوير قاعدة بيانات العاطلين عن العمل والتعميم على كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لاعتمادها عن الحاجة إلى الدرجات الوظيفية وتطوير آلية الإقراض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الإعمال بشكل يؤدي الى معالجة حقيقية للبطالة والحد منها وترؤس اجتماع مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي ، والتوجيه بالتوسع باستثمار أموال الصندوق في أقامة مشاريع في المحافظات تؤدي الى خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل هناك وتم اتخاذ قرار من مجلس الإدارة والبدء في المحافظ الأكثر فقراً (محافظة المثنى) وزيارة المحافظة من قبل وفد وزاري واللقاء بالحكومة المحلية وتم الأعداد لمشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي بما يتلائم مع دعم القطاع الخاص والعاملين لحسابهم وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي اختياري وإجباري" .واوضح ان "الوزارة عملت على التواصل مع الشركاء الاجتماعيين ممثلي العمال واصحاب العمل واعطائهم دور في رسم السياسة المتعلقة بالعمل والتحاور المستمر لتطوير واقع العمل وخلق المزيد من فرص العمل للعاطلين، بالاضافة الى التواصل مع المنظمات الدولية متمثلة بمنظمة العمل الدولية واليونيسيف لتشريع قانون حماية الطفولة وتطبيق الاتفاقيات التي صادق عليها العراق على الواقع وفقاً للقوانين الوطنية لتحسين بيئة العمل" .واشار الى انها " وجدت ان السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة أثرت بشكل كبير على القطاع الخاص الخاص وأدى إلى زيادة البطالة واعدت الوزارة خارطة طريق جديدة بالتعاون مع الشركاء".واشار الى ان "الوزارة تعمل على تطوير العمل الإداري من خلال اعادة النظر بالهيكل الاداري للوزارة ودوائرها بما يتلائم مع اختصار الاجراءات ووصل الخدمة بصورة ميسرة للمستفيد من خدمات الوزارة والمباشرة بمشروع الاتمتة الالكترونية لاجراءات دوائر الوزارة وتنفيذ البرنامج الحكومي وصولاً الى حكومة المواطن الالكترونية ودعم عمــــــــل الأجهزة الرقابية ( مكتب المفتش العام ، ديوان الرقابة المالية ) العاملة في الوزارة والتنسيق التام مع مجلس النواب ولجانه وكانت وزارتنا اول وزارة تطلب اللقاء مع اللجنة القطاعية في مجلس النواب مثمثلة بالوزير والكادر المتقدم للوزارة ووضعت الوزارة خطة طموحة للارتقاء بعملها في سبيل تنفيذ كافة فقرات البرنامج الحكومي وتقديم الخدمة للفئات محل عناية الوزارة" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يستعرض انجازات الوزارة خلال 100 يوم ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يستعرض انجازات الوزارة خلال 100 يوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).