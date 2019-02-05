الجزء الأول من كلاسيكو برشلونة - ريال مدريد

2019/02/05 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعاني الأرجنتيني ليونيل ميسي من إصابة في الفخذ بحسب الصحف المحلية تعرض له خلال مباراة فريقه ضد فالنسيا (2-2) السبت، وقد شوهد لفترة طويلة خارج الملعب حيث خضع للعلاج، لكنه أكمل المباراة التي سجل فيها هدفي فريقه.وغاب ميسي عن التدريبات الجماعية لفريقه الاثنين ولم يكشف مدربه إرنستو فالفيردي عن حجم الاصابة واكتفى بالقول بعد المباراة: "يعاني (ميسي) من انزعاج بسيط، يتعين علينا الانتظار لمعرفة ما سيقوله الأطباء لنا".ويلتقي الفريقان إياباً في هذه المسابقة في 27 الحالي على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد، ثم في الدوري المحلي في 2 آذار/مارس المقبل على الملعب ذاته. والتقى الفريقان ذهاباً في الدوري على ملعب "كامب نو" وخرج برشلونة بفوز ساحق بنتيجة 5-1 في غياب ميسي.وبعد خسارته في ذهاب ربع نهائي النسخة الحالية خارج أرضه أمام إشبيلية صفر-2 كشر عن أنيابه في الإياب باكتساحه ضيفه الأندلسي 6-1، ليحافظ على آماله في إحراز لقب هذه المسابقة.أما ريال مدريد فتخطى جيرونا بفوزه عليه ذهاباً واياباً 4-2 و3-1. -كلاسيكو أول لفينيسيوس؟- ويمر فريق العاصمة في فترة جيدة حيث حقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات وسجل خلالها 16 هدفاً، وبرز في صفوفه في الآونة الأخيرة البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور (18 عاماً) المرشح لخوض أول كلاسيكو له.وأكد فينيسيوس بأنّه جاهز لخوض هذا التحدي بقوله: "لا شيء يخيفني، فأنا ألعب في أفضل فريق في العالم وهو ريال مدريد".وتابع: "سأبذل قصارى جهدي لكي أساعد فريقي، أستطيع اللعب على اليسار، على اليمين أو في الوسط وسأواصل العمل للفوز في صفوف ريال مدريد، نعيش أفضل فترة لنا منذ مطلع الموسم الحالي ونريد مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية".واعتبر مدرب ريال مدريد الأرجنتيني سانتياغو سولاري بأنّ فريقه "في جاهزية تامة" لخوض الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي برشلونة ثلاث مرات في أقل من شهر، وقال في هذا الصدد "سنخوض هذه المباريات في جاهزية تامة، سنصل بكامل حيويتنا، ومختلف أفراد الفريق متاحون باستثناء فاليخو (مدافع) لكنه قاب قوسين أو أدنى من العودة".وفي ظلّ تخلفه عن برشلونة بفارق 8 نقاط بعد 22 مرحلة، قد تشكل مسابقة الكأس الفرصة الوحيدة للنادي الملكي من أجل إنقاذ موسمه المحلي، علماً أنّه تنتظره مواجهة صعبة أخرى السبت في الدوري المحلي حيث يحلّ ضيفاً على جاره اللدود أتلتيكو مدريد ثاني الترتيب العام، قبل أن يحلّ الأربعاء المقبل ضيفاً على أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.ويلعب الخميس في المواجهة الثانية ريال بيتيس مع فالنسيا.

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