ليفربول يواصل إهدار النقاط بالتعادل مع ويستهام في الدوري الانجليزي

2019/02/05 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعثر فريق ليفربول، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراته التي جرت يوم الإثنين أمام مستضيفه ويستهام، وانتهت بالتعادل بهدف لكلا الفريقين.وبذلك يعزز ليفربول من آمال منافسيه على لقب البطولة، وخاصة فريق مانشستر سيتي.



لكن فريق الريدز يبقى متصدرا للدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.وبدأت المباراة بأداء جيد لفريق ويستهام، الذي أظهر أن المباراة لن تكون من طرف واحد.



لكن فريق ليفربول بقيادة المدرب يورغن كلوب أحرز هدف المباراة الأول بقدم ساديو ماني، في الدقيقة 22 من زمن المباراة، في شباك الحارس أوكاش فابيانسكي.



وبعد ذلك بست دقائق، حقق ويستهام تعادلا مستحقا، حينما فشل دفاع ليفربول في توقع ركلة حرة مررها فيليب أندرسون، وتلقاها ميخائيل أنطونيو ليسددها في شباك ليفربول.ولم يضع فريق ليفربول دفاع ويستهام تحت ضغط قوي، فيما عدا محاولتين هجوميتين من محمد صلاح، وضربة رأسية من ساديو ماني، تعامل معهما الحارس فابيانسكي بمهارة، بالإضافة إلى تسديدة مباشرة، من ديفوك أوريغي باتجاه مرمى ويستهام.كان ليفربول قد تعادل بالنتيجة ذاتها في الجولة الماضية على أرضه مع ليستر سيتي، يوم الأربعاء الماضي.ويبقى ليفربول متصدرا قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمجموع 62 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل ويستهام المركز 12 برصيد 32 نقطة.

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