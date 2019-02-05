هل تشهد إدلب تحركاً عسكرياً مشتركاً بين روسيا وتركيا؟

2019/02/05 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ضير من التذكير مرة أخرى بأن اتفاق سوتشي كان بالنسبة إلى موسكو حالة شبه اضطرارية، حيث حرمها الفيتو الأمريكي والتركي من

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