رسمياً - إقالة بابلو جويدي من قيادة الأهلي

2019/02/05 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر قررت مجلس إدارة النادي الأهلي إقالة المدير الفني بابلو جويدي من مهامه من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأعلنت إدارة الراقي عن تكليف المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في اللقاء المقبل أمام الحزم.

وأعرب رئيس النادي عبدالله بترجي عن شكره وتقديره للمدرب ” جويدي ” ، على المجهودات التي بذلها مع الفريق منذ بداية الموسم.



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وشهدت الفترة الماضية حالة عدم رضا من مسؤولي وجماهير النادي على نتائج وأداء النادي الأهلي تحت قيادة جويدي.

#الأهلي يعلن تكليف المدرب الوطني يوسف عنبر بقيادة الفريق في المباراة المقبلة أمام الحزم لحين التعاقد مع مدرب جديد.



pic.twitter.com/16UVxlo1Es— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 5, 2019وكانت أبرز الخسائر التي تلقاها الأهلي خلال الفترة الأخير كانت من نادي الوحدة سواء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت إدارة النادي قد قامت بدراسة العديد من السير الذاتية؛ وذلك من أجل التعاقد مع مدير فني؛ ليحل بدلاً للمدير الفني التشيلي بابلو جويدي.





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