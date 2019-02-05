بالصور – هنا الزاهد تكشف قصة خلافها مع احمد فهمي.. والاخير يحرجها من جديد!

2019/02/05 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد انتشار شائعات عن وجود خلافات بينها وبين خطيبها الفنان احمد فهمي، نفت الفنانة هنا الزاهد وجود اي مشكلة بينهما من خلال صفحتها عل تطبيق انستغرام.

ونشرت الزاهد صورة جديدة لهما معاً وعلقت عليها باللغة الانكليزية قائلة: “احبك اكثر مما يمكن ان تصفه الكلمات”، مؤكدة سعادتهما معا وعدم وجود اي مشاكل بينهما، نافية بذلك كل الاخبار التي تنتشر على السوشيال ميديا.

ولكن اعلان هنا حبها على العلن لم يمر بسلاسة، حيث عاد فهمي للهجوم على معجبيها، من خلال رده على بعض التعليقات التي يراها مزعجة ومتطفلة على حياتهما الشخصية.

وهاجم فهمي واحد من معجبي الزاهد بسبب تعليقه على الصورة، وكتب “احبك أيه ده كلب بلدي..ده أبوكي”، ليرد الفنان عليه وكتب: “أوعى الكلب لا يقرمك متعرفش تقعد تاني”.

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