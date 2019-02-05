2019/02/05 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أبرمت مجموعة "دبي للجودة" شراكة استراتيجية مع البنك المركزي العراقي، تجسيداً لمساعي الطرفين لتطبيق ممارسات الجودة والابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتتضمن الشراكة التعاون وتبادل الخبرات في محاور رئيسة عدة، منها عقد برامج تدريبية معتمدة من قبل المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، بجانب عقد المقارنات المعيارية مع المؤسسات الإماراتية، وتنظيم ورش عمل توعوية للعاملين لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية قول رئيس مجلس إدارة المجموعة، على هامش حفلها السنوي، إن إ"نضمام البنك المركزي العراقي كشريك استثماري للمجموعة بادرة نوعية، كونها نتاجاً لمسيرتنا وسعينا الدؤوب نحو ترسيخ مفاهيم وممارسات الجودة والتميّز وثقافة الابتكار في المنطقة".

وأضاف "من خلال هذه الشراكة سنعمل جاهدين على وضع أسس التميّز في العمل الإداري بالبنك المركزي بالعراق، ونحن حريصون على الالتزام بالتميز المؤسسي وتطبيق معايير الجودة العالمية، التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام على المدى البعيد للوصول إلى الريادة، وترسيخ مكانة الإمارات التنافسية كمركز عالمي للابتكار والجودة والتميز، من خلال عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية داخل الدولة وخارجها".

وأعرب مدير عام الدائرة الإدارية في البنك المركزي العراقي، صالح ماهود، عن تطلعه إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة.



وقال: "نحن سعداء بالانضمام إلى مجموعة دبي للجودة، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعد خطوة أساسية بالنسبة لنا نحو تطبيق سياسة الجودة والتميز والابتكار بشكل جدي، وحرصاً منا على تطبيق الجودة داخل البنك المركزي العراقي وفق أفضل الممارسات الدولية للارتقاء بأداء البنك، وضمان استمرارية النجاح، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، والاستفادة من تجارب التميز في الإمارات".

المصدر: البيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شراكة لـ«دبي للجودة» مع البنك المركزي العراقي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شراكة لـ«دبي للجودة» مع البنك المركزي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).