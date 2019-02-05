مجلس كربلاء يستجوب مدير تربية المحافظة بسبب مخالفات

2019/02/05 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، على استجواب مدير عام التربية بالمحافظة بسبب سوء الادارة.وقال مصدر في المجلس في حديث صحفي، إن "مجلس محافظة كربلاء صوت خلال جلسته التي عقدها اليوم، وبالأغلبية على طلب تقدم به عضو لجنة التربية عقيل المسعودي يقضي باستجواب مدير تربية المحافظة عباس عودة".

وأضاف المصدر، أن "التصويت جاء على خلفية تقديم طلب من احد اعضاء المجلس لاستجواب مدير التربية لوجود عدد كبير من الملفات، منها عجز مالي بقيمة ٦ مليار دينار الى جانب إهمال وتقصير متعمدين في أداء الواجب والمسؤولية ومؤشرات حول استغلال المنصب الوظيفي طالت مرافق مديرية التربية على مستوى المحافظة في ظل إدارة مديرها الحالي عباس عودة".

واوضح، أن "استكمال الملفات وجمع المعلومات كافة لإدانة التراجع الملحوظ والتجاوزات التي لا حصر لها في إدارة أهم مرفق يتصدى لمهمة قطاع التربية والتعليم في محافظة كربلاء".انتهى/س

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