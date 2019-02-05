رئيس اتحاد الصناعات العراقي : اعفاء البضائع الاردنية من الكمارك معناه اعفاء العالم

2019/02/05 | 15:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح،الثلاثاء، اعفاء البضائع الاردنية من الكمرك معناه اعفاء العالم من خلال التحايل الذي سينفذه التجار.

وقال صبيح في حديث تلفزيوني وتابعته "الاقتصاد نيوز" ، ان " اعفاء البضائع الاردنية من التعرفة الكمركية سيؤدي الى اعفاء العالم من خلال التحايل الذي سيقوم به التجار بوضع عبارة (صنع في الاردن) على المنتج القادم من دول اجنبية اخرى "، مشيرا الى ان " قرار اعفاء 399 مادة من قبل الحكومة سينتج عنه حدوث توقف للمنتج المحلي واضرار في القطاع الصناعي الخاص والذي يقدر عدد المستفيدين والعاملين في القطاع 4.5 مليون مواطن ".

واضاف ان " المنطق يقول على الحكومة مناقشة القطاع الخاص قبل عقد الاتفاقية مع الجانب الاردني ".

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