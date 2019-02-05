2019/02/05 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مركز الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء، ان قوة من قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ واجبا لتفتيش قرية عنيد في منطقة مطيبيجة. عمليات صلاح الدين اكدت في

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