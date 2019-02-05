2019/02/05 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض المفروشات والسجاد الإيراني على أرض معرض بغداد الدولي بمشاركة أكثر من عشر شركات إيرانية متخصصة .

وذكرت الوزارة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: انطلاق معرض المفروشات والسجاد الإيرانية بمشاركة اكثر من 10 شركات إيرانية متخصصة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: انطلاق معرض المفروشات والسجاد الإيرانية بمشاركة اكثر من 10 شركات إيرانية متخصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).