2019/02/05 | 15:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اتفاق كوردي لم يحسم بعد يفضي بعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك لاختيار محافظ جديد.يتبع..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق كوردي لم يحسم بعد يفضي بعقد جلسة لمجلس محافظة كركوك لاختيار محافظ جديد كركوك ناو.

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