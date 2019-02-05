أعباء مالية تعمّق أزمة الاقتصاد اللبناني

2019/02/05 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ثبات أسعار الصرف، وفي ظل نسب ديون وميزان مدفوعات من بين الأسوأ في العالم، تدرك الحكومة اللبنانية الجديدة أنها بحاجة إلى

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