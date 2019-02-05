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امانة بغداد تبحث مع رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء مشروع تحويل النفايات الى طاقة

العراق

امانة بغداد تبحث مع رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء مشروع تحويل النفايات الى طاقة

الثلاثاء 5 فبراير 2019 - 15:02

امانة بغداد تبحث مع رئاسة الوزراء ووزارة الكهرباء مشروع تحويل النفايات الى طاقة

كشف المتحدث الرسمي باسم امانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديد بشأن مشروع تحويل نفايات العاصمة الى طاقة كهربائية.

وقال عبد الزهرة في حديث لـ"الغدير"، ان "بغداد تنتج يوميا من 7 الى 8 آلاف طن من النفايات، ويتم تحويلها خارج حدود العاصمة، حيث تقوم الامانة بجمع النفايات ووضعها في حاويات، ثم يتم تحويلها الى ابو غريب او النباعي لطمرها، وهذا الموضوع يكلف مبالغ مالية عالية، ولا يوفر جانب بيئي سليم، حيث يمكن ان تتسبب تلك النفايات بتأثير سلبي على المياه الجوفية".وأضاف "الان قدمت عدة شركات طلبا توضح فيه ان بإمكانها تحويل تلك النفايات الى طاقة كهربائية، ولقد اخترنا 3 شركات منها وعرضناها امام الامانة العامة لمجلس الوزراء".ولفت الى ان "هذه الشركات عندما تحول النفايات الى طاقة فإنها تبيع تلك الطاقة مرة أخرى، ولذلك طلبنا دخول وزارة الكهرباء في الموضوع لينتج اتفاقاً يخدم أمانة بغداد ويخدم وزارة الكهرباء على حد سواء، وكذلك يخلصنا من الاضرار المحتملة بسبب طمر النفايات".



انتهى...س ح

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