صراع جديد بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

2019/02/05 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حدة الصراع بين ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام ، على ضم لاعب خط وسط بورنموث ديڤيد بروكس.

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