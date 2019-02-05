2019/02/05 | 15:13

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النزاهة تضبط عمليتي اختلاس في كربلاء وصلاح الدين

كربلاء -

كلمة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة تمكُّن ملاكاتها في

مكتبي تحقيق كربلاء وصلاح الدين، بعد مُتابعةٍ وتحرٍّ، من تنفيذ

عمليَّتي ضبطٍ لمُتَّهمين باختلاس أموالٍ عائدةٍ للدولة في

المحافظتين.

وذكر بيان للهيأة حصل موقع كلمة الإخباري نسخة منه

اليوم ان "الدائرة أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين،

بأنَّ فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيأة تمكَّن من ضبط أحد

المُوظَّفين المُتَّهمين في قسم الحسابات في مديريَّة تربية كربلاء؛

لقيامه باختلاس مبالغ ماليَّةٍ، مع ضبط دفتر الذمَّة الخاصِّ

بالصكوك البالغ عددها 16صكا".

وأكدت أنَّ قيمة أحد الصكوك بلغت (350,000,000) مليون دينارٍ".

وقال إنه "تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة مع

الأوليَّات؛ وعرضها بصحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛

الذي قرَّر إيقافه وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات،

وإصدار قرارات استقدامٍ وقبضٍ بحقِّ كلِّ من له علاقةٌ بعمليَّة

الاختلاس".

وتابع البيان أنَّ" فريقاً من مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيأة

تمكَّن من ضبط خمسةٍ متهمين، بينهم مدير محطة وقودٍ في المحافظة؛

لقيامهم باختلاس مبالغ الوقود الذي تمَّ بيعه عبر قيامهم بالتلاعب

بعدَّادات كميَّات الوقود المباعة للمواطنين"، لافتا إلى أنَّ"

عمليَّتي الضبط تمَّتا؛ بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ".

واشار الى " تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بجميع المبرزات المضبوطة،

فضلاً عن الأوراق التحقيقية، وعرضه على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ

الإجراءات القانونية المناسبة".

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