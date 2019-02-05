أول رئيس لإيران: الخميني خان مبادئ الثورة الإسلامية

2019/02/05 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرساي (فرنسا) – قال أول رئيس إيراني لرويترز إن آية الله روح الله الخميني خان مبادئ الثورة الإيرانية بعد أن وصل إلى

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