شويغو يحدد عام 2020 لزيادة مدى صواريخ كاليبر ونشرها على اليابسة

2019/02/05 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى ضرورة تصميم نسخة برية بعيدة

المدى من صواريخ "كاليبر" المجنحة البحرية عامي 2019 و2020، بعد أن

أثبتت فعالية منقطعة النظير في سوريا.وقال شويغو في اجتماع عسكري اليوم الثلاثاء، "طرحت الأركان العامة على

القائد العام للجيش الروسي جملة من المقترحات التي حظيت بموافقته.

علينا في غضون عامين تصميم نسخة برية من صواريخ "كاليبر" البحرية

المجنحة، تكون قادرة على قطع مسافات أطول، لأنها أثبتت نجاعتها في

سوريا.



وعلينا تصميم وإنتاج صاروخ فرط صوتي بعيد المدى وينصب

برّا".وأشار إلى أن روسيا ستعمد إلى تنفيذ هذه الإجراءات، ضمن إجراءاتها

الجوابية على تعليق الولايات المتحدة التزامها بمعاهدة الصواريخ

متوسطة وقصيرة المدى.واضاف شويغو "يعمل الأمريكان بنشاط على إنتاج صواريخ برية يزيد مداها

على 500 كم، وهو ما يتجاوز حدود المعاهدة.



وانطلاقا من ذلك، كلّف

الرئيس فلاديمير بوتين وزارة الدفاع باتخاذ إجراءات جوابية

موازية".وشدد على ضرورة إعادة تجهيز مجموعة الأقمار الصناعية العسكرية، مع

الاستفادة من التجربة القتالية في سوريا.



وأشار إلى أن هذه التجربة،

أثبتت فعالية استخدام أسلحة عالية ومعدات الدقة.وقال شويغو إن الأقمار الصناعية فقط، تسمح بالحصول على معلومات

استطلاعية مفصلة وبيانات خرائطية دقيقة وتصوير سطح الأرض.

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