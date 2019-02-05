2019/02/05 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة آبل أنها توصلت إلى تسوية مع فرنسا بشأن دفع ضرائب سابقة، لكنها لم تفصح عن المبلغ الذي سيتم دفعه.





وأكد فرع آبل في فرنسا في بيان نقلته وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاقية بشأن سداد الضرائب لكنه لم يفصح عن القيمة التي تم التوافق حول سدادها.





لكن وسائل الإعلام الفرنسية تقدر إجمالي الضرائب التي ستقوم صانعة الآيفون بدفعها بنحو 500 مليون يورو (571 مليون دولار).





وأوضحت عبر البيان أنها كشركة متعددة الجنسيات، فإن آبل تخضع لتدقيق الحسابات من قبل السلطات المالية حول العالم.





وأضافت آبل أن إدارة الضرائب الفرنسية أنهت مؤخراً تدقيق لحسابات الشركة في فرنسا وأن هذه التفاصيل سيتم نشرها لاحقاً.





وتسعى الحكومة الفرنسية إلى فرض ضريبة على مستوى الاتحاد على أكبر شركات البرمجيات والديجيتال.





وكانت المفوضية الأوروبية أصدرت قراراً في عام 2016 يلزم آبل بدفع 14.5 مليار دولار في هيئة ضرائب غير مدفوعة إلى الحكومة الأيرلندية وهو ما أرجعته إلى أن أيرلندا منحتها مزايا ضريبية غير مشروعة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آبل توافق على تسوية ضريبية مع السلطات الفرنسية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آبل توافق على تسوية ضريبية مع السلطات الفرنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).