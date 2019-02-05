2019/02/05 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "روسنفت" بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، بالرغم من تراجعها في الربع الأخير من 2018 على أساس فصلي.





وأظهرت نتائج أعمال شركة الطاقة الروسية الصادرة اليوم الثلاثاء أنها سجلت تراجعاً في صافي أرباح فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي عند 109 مليار روبل روسي (1.6 مليار دولار)، مقابل أرباح بقيمة 142 مليار روبل خلال الربع الثالث من العام نفسه.





أما على مستوى إجمالي العام الماضي فإن "روسنفت" سجلت أرباحا بقيمة 549 مليار روبل بزيادة 147% مقارنة بالمستوى المسجل في 2017 والبالغ 222 مليار روبل.





وفيما يتعلق بإيرادات شركة الطاقة الروسية في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، فسجلت مستوى 2.16 تريليون روبل متراجعة بنحو 5.3%.





وفي إجمالي عام 2018 زادت أرباح "روسنفت" عند مستوى 8.23 تريليون روبل وهو مستوى أعلى من المسجل في 2017 عند 6.01 تريليون روبل.





وفي العام الماضي شهدت "روسنفت" تدفقات نقدية حرة تصل إلى مستوى 17.9 مليار دولار.





أما على مستوى الإنتاج النفطي لشركة "روسنفت" في الربع الأخير من 2018 فزاد بنسبة 3.9% عند مستوى 5.9 مليون برميل يومياً.





وبحلول الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد سهم "روسنفت" بنحو 4.2% إلى 428.2 روبل.





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