واشنطن تطالب حلفاءها باستعادة مقاتلي تنظيم الدولة

2019/02/05 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الخارجية الأميركية الدول إلى استعادة المقاتلين بتنظيم الدولة المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية ومحاكمتهم، في قضية تعتبر حساسة بالنسبة لبريطانيا

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