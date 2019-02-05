القوات الأمنية تعالج أوكار لعصابات داعش في صلاح الدين

2019/02/05 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلن مركز الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء، قيام القوات الأمنية بمعالجة أوكار تابعة لعصابات داعش الإجرامية في صلاح الدين.وقال مركز الإعلام، في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة منه، أن “قوة من قيادة عمليات صلاح الدين نفذت واجبا لتفتيش قرية عنيد في منطقة مطيبيجة”.وأضاف البيان، أن “القوات الأمنية ومن خلال تلك العملية تمكنت من […]

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