النفط مقابل الحجارة” هكذا تكون مع الأردن “التجارة!؟

2019/02/05 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سالم لطيف… حكام الاحتلال العراقيين ساهموا بشكل أو بآخر في تدمير العراق وقتل شعبه وعذاب حاضره وضياع مستقبله؛ لقد كان بالإمكان أن نتفادى قتل أبناءنا وتدمير مدننا في العراق ونحافظ على أموالنا واقتصادنا وزراعتنا وإسعاد أبناء شعبنا والاستمرار في الحياة على أفضل حال لو أن “حيدر العبادي” أحد أزلام الاحتلال الأميركي! وافق واتفق […]

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