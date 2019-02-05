صالح يبحث مع قوباد طالباني العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان

2019/02/05 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.وذكر بيان لمكتب صالح، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني".

واضاف ان "اللقاء بحث تطورات الأوضاع في البلاد والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وسبل الارتقاء بها والسعي لتضافر كافة الجهود خدمة لمصلحة الشعب العراقي"، لافتا الى "مناقشة المستجدات السياسية على الصعيدين العربي والدولي".

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