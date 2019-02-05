أبو كلل: الشباب يدخلون العمل السياسي من أجل المال والقوة والسلاح

2019/02/05 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برسأكد الأمين التنفيذي لتيار الحكمة الوطني بليغ أبو كلل، اليوم الثلاثاء، ان دخول الشباب للعمل السياسي "هجين"، مبيناً أن 90‎%‎ من الأحزاب تستعمل الشباب كأدوات محرقة سياسية فقط، وأغلبهم تم زجهم في العمل المليشياوي.وقال أبو كلل خلال كلمة له في ملتقى الرافدين المنعقد في بغداد وحضرته "الغد برس"، ان "دخول الشباب للعمل السياسي هجين لأن اغلبهم لا يحبون الدخول في السياسة، ولكنني متفائل بدور الشباب في العراق لإحداث التغيير"، موضحاً ان "الشباب يدخلون المجال السياسي من أجل المال والبعض منهم من أجل القوة والسلاح والمكانة الاجتماعية وبعضهم لاسباب عقائدية، وهو دخول هجين".وتابع أن "90‎%‎ من الأحزاب تستعمل الشباب كأدوات محرقة سياسية، واغلبهم تم زجهم في العمل المليشياوي"، لافتاً إلى ان "95‎%‎ من المكتب التنفيذي لتيار الحكمة هم من الشباب، وهذا يؤكد أن اغلب تيار الحكمة من جيل الشباب، مع العلم اننا لا نعهدهم بالمال او السلاح ولا نعدهم بالتعيينات".

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