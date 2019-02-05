إسبانيا تحكم على مورينيو بالسجن لمدة عام

2019/02/05 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… عوقب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وبغرامة مالية تصل إلى حوالي مليوني يورو، وذلك كجزء من صفقة مع النيابة العامة المالية في إطار قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب خلال الفترة التي أمضاها في إسبانيا كمدرب لنادي العاصمة ريال مدريد.وذكرت تقارير صحفية أطلعت عليها وكالة / المعلومة […]

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