2019/02/05 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/المركزي العراقي يعلن بيع 121 مليون دولار من العملة الاجنبية بمزاد اليوم

05/02/2019 15:51:00 PM |

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واع بغداد

بلغت مبيعات العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، 120.88 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 134.17 مليون دولار بمزاد أمس الاثنين، بانخفاض 13.29 مليون دولار.

وذكر البنك المركزي في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان"مبيعات العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي، بلغت بمزاد اليوم الثلاثاء، 120.88 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 134.17 مليون دولار بمزاد أمس الاثنين، بانخفاض 13.29 مليون دولار"، مبيناً ان "سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفاً، بالإضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة".

وأوضح البيان، أن "المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج مزاد يوم غد الأربعاء"، مشيرا إلى أن "إجمالي البيع الكلي بلغ 145.87 مليون دولار".

وبين، أن "حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج قيمتها 120.43 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بـ 450 ألف دولار"، لافتاً إلى أن "بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج يكون بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه".

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