المالكي لمبعوث الرئيس الروسي: العراق يسعى ان يكون حلقة وصل بين دول المنطقة

2019/02/05 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان العراق يسعى الى ان يكون حلقة وصل بين كل دول المنطقة، جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ، فضلا عن تعزيز علاقات الصداقة بين العراق وروسيا الاتحادية وتوسيع التعاون بينهما في كافة المجالات”.





وقال المالكي، “نتطلع الى زيادة التعاون الثنائي بين البلدين والاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الأمن والاقتصاد” ، موضحا ان “العراق يسعى الى ان يكون حلقة وصل بين كل دول المنطقة وان لا يصبح ساحة للصراع او الخلاف بين الدول”.





من جانبه، نقل بوغدانوف “تحيات الرئيس الروسي إلى المالكي” ، مؤكداً “اهتمام روسيا الاتحادية بتطوير علاقاتها المتميزة مع العراق”.

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