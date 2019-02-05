إيران تحذر إسرائيل بشأن سوريا

2019/02/05 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لم ير بعد خطة مقبولة لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا بعد ثلاثة أسابيع من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء هذه المنطقة.

وقال أردوغان في اجتماع مع الكتلة النيابية في حزبه العدالة والتنمية “ما من خطة مُرضية عُرضت علينا بشكل ملموس بعد… نحن بالقطع ملتزمون باتفاقاتنا، ووعدنا وعد.



لكن لصبرنا حدودا”.

وتريد تركيا إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة كيانا إرهابيا.

وقال أردوغان إنه إذا لم يتم إخراج “الإرهابيين” من منبج السورية خلال بضعة أسابيع، فستنتهي فترة انتظار تركيا.

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