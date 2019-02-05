رئيس الجمهورية وطالباني يبحثان العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم

2019/02/05 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني, الثلاثاء, العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وذكر مكتب صالح في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إن “رئيس الجمهورية استقبل، في قصر السلام ببغداد ، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني”.وأضاف أنه “جرى خلال اللقاء بحث […]

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