8 دول عربية تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية.. من هي؟

2019/02/05 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر دبلوماسي في بروكسل اليوم الثلاثاء، أن لبنان والجزائر والعراق وتونس ومصر والسودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين تؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وبحسب

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