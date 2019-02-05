اردوغان يتوعد اكراد سوريا ويضع المنطقة الآمنة تحت سيطرته

2019/02/05 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه في حال لم يتم إخراج المسلحين الأكراد من مدينة منبج شمال سوريا خلال بضعة أسابيع فإن تركيا ستتخذ

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