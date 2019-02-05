2019/02/05 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الغبان ينفي الاتفاق على استحداث وزارة للأمن الوطني

العراقسياسة

الغبان ينفي الاتفاق على استحداث وزارة للأمن الوطني

الثلاثاء 5 فبراير 2019 - 15:54

اجتماع تحالف الفتح وتحالف سائرون

نفي القيادي في تحالف الفتح، محمد سالم الغبان، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن استحداث وزارة الامن الوطني ومنحها لفالح الفياض مقابل تنازل الأخير عن حقيبة الداخلية.

وقال الغبان في حديث لـ"الغدير"، ان "الاجتماع لم يتطرق الى قضية اكمال الكابينة الوزارية بشكل خاص، ولكن جرى الحديث عنها بشكل مجمل"، لافتاً الى ان "تلك الانباء تروجها جهات يؤذيها اجتماع كهذا".وأضاف ان "ابرز ما تطرق له الاجتماع هو كيفية المضي في بناء الدولة ومعالجة مشكلة الخدمات التي تشكل اليوم اكبر تحدي امام الدولة والذي لا يقل عن تحدي داعش".



انتهى...س ح

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغبان ينفي الاتفاق على استحداث وزارة للأمن الوطني ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغبان ينفي الاتفاق على استحداث وزارة للأمن الوطني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).