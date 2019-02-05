الفياض يبحث مع الحلبوسي المستجدات السياسية والأمنية في البلاد

2019/02/05 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، على

أهمية تعزيز الجهود المشتركة للنهوض بواقع البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لمستشارية الامن الوطني" ان الفياض التقى اليوم

بمكتبه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيث جرى خلال اللقاء بحث

المستجدات السياسية والأمنية في البلاد".

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