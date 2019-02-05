المالكي يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي

2019/02/05 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه مساء

اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير

الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له . وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ،

فضلا عن تعزيز علاقات الصداقة بين العراق وروسيا الاتحادية وتوسيع

التعاون بينهما في كافة المجالات . وقال سيادته نتطلع الى زيادة التعاون الثنائي بين البلدين والاستفادة

من الخبرات الروسية في مجال الأمن والاقتصاد ، موضحا ان العراق يسعى

الى ان يكون حلقة وصل بين كل دول المنطقة وان لا يصبح ساحة للصراع او الخلاف بين الدول

. من جانبه نقل السيد بوغدانوف تحيات فخامة الرئيس الروسي إلى السيد

نوري المالكي ، مؤكداً اهتمام روسيا الاتحادية بتطوير علاقاتها

المتميزة مع العراق .

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