حزب بارزاني يعلن موعد عقد جلسة برلمان كردستان

2019/02/05 | 16:18

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، حقيقة تعرضه لمحاولة اغتيال عقب لقائه رئيس النظام السابق، صدام حسين.

وروى موسى، في مقابلة أجراها مع صحيفة "إندبندنت العربية"، تفاصيل لقاء جمعه مع صدام حسين خل

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، الثلاثاء (5 شباط 2019)، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني في قصر السلام بالعاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس الجمهورية ب

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر مجموعة من اعضاء مجلس النواب، الثلاثاء (5 شباط 2019)، بياناً عبروا فيه عن رفضهم لتصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اتذي عد فيها رهن تعيين المناصب العليا بموافقة البرلمان خرق لمبدأ الفصل بين السلطات.

وذكر

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