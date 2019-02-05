11 دولة تطالب بوقف شراء الذهب والنفط من نظام مادورو

2019/02/05 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: طالبت 11 دولة من أصل 14 في مجموعة ليما قوات الجيش في فنزويلا بقطع علاقتها بالرئيس نيكولاس مادورو، كما أصدرت توجيها بمنع نظام مادورو من إجراء التداولات في الذهب والنفط والأصول الأخرى.





ومجموعة ليما هي هيئة متعددة الأطراف أنشئت عقب إعلان ليما في 8 أغسطس 2017 وذلك في مدينة ليما عاصمة بيرو، حيث اجتمع ممثلو 17 بلدا من أجل إنشاء مخرج سلمي للأزمة في فنزويلا.





واجتمعت الدول الأعضاء في المجموعة أمس الاثنين في مدينا أوتاوا الكندية وأعلنا وثيقة طلبات تشتمل على 17 بنداً.





وقالت الوثيقة إن حكومات دول الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكوبا وكوستاريكا وبنما وجوانتيمالا وهندوراس وباراغواي يؤكدون مجدداً على اعترافهم ودعمهم لخوان جوايدور ئيساً للبلاد.





ودعت الوثيقة إلى الانتقال السلمي من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية ودون استخدام القوة.





وفي نهاية الشهر الماضي أعلن جوايدو النائب البرلماني والمعارض الفنزويلي نفسه رئيساً شرعياً للبلاد بدعم أمريكي وأوروبي.





وأدانت الوثيقة الاعتداءات الخطيرة لحقوق الانسان دخل الدولة، داعية قوات الجيش في فنزويلا لإظهار ولائهم للرئيس المؤقت في مهامه الدستورية كقائد أعلى لهم.





وشددت المجموعة على الحاجة إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، واتخاذ الإجراءات لمنع نظام مادورو، من التداول في النفط والذهب والأصول الأخرى.





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