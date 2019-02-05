ذي قار:اسماء المشمولين بقانون السجناء السياسيين ضمن الوجبة الـ 21

2019/02/05 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين عن اسماء الوجبة ال 21 من المشمولين بقانون السجناء السياسيين لمحافظة ذي قار.

انتهى.

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مؤسسة السجناء السياسيين عن اسماء الوجبة ال 21 من المشمولين بقانون السجناء السياسيين لمحافظة ذي قار.انتهى.

ثامر عطية لفته

جبار عبد الله عطشان عجيل

جعفر وحيد متوق

جواد كاظم خيول

حسين عبد الرزاق دفتر

حمد الله فالح مهيدي

حيدر رسن جاسم هزاع

حيدر طعمة عريبي عبد الله

حيدر عبد الله عليوي مطشر

خريجة عويز نتيش

خلود طالب زوين

رزاق جميغ خويط عنيد

زراق ريسان حمد شويط

سعد ثجيل خفيف بادي

سعد عبد الكاظم موسى

سعد كاظم خيتو كريم

سميرة جليل غفلة

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