ولي العهد الأردني يصل البحرين

2019/02/05 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، إلى العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

ويلتقي ولي العهد الأردني خلال الزيارة، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

كما يزور ولي العهد الأردني عددا من المؤسسات البحرينية، ويلتقي مع مجموعة من أبناء الجالية الأردنية في البحرين.

وكان في مقدمة مستقبلي الأمير الحسين لدى وصوله مطار البحرين الدولي، سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

كما كان في الاستقبال الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس بعثة الشرف المرافقة للأمير الحسين، والشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، رئيس ديوان ولي العهد، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة، السكرتير الخاص لولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين من مدنيين وعسكريين، والسفير البحريني في الأردن، والسفير الأردني في البحرين وأركان السفارة.

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