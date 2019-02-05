2019/02/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدور العدد 59 من صباح كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/05 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور العدد 59 من صباح كوردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور العدد 59 من صباح كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).