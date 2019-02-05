أبو الهيل يبحث مع وفد وكالة الانباء الصينية تبادل الخبرات الإعلامية

2019/02/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس شبكة الاعلام العراقي مجاهد ابو الهيل اليوم الثلاثاء مع وفد من وكالة الانباء الصينية شينخوا، العلاقات الاعلامية المشتركة.

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